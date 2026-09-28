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Новости Обстрелы Украины
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Зеленский об ударе по НАН Украины: Россия должна отвечать за это и ощущать последствия. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удары РФ по Киеву и другим городам Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Российский удар по зданию Украинской академии наук. Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Задействованы все службы.

Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре – бизнес-центр, в других городах и регионах – также гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, на это обязательно последует ответ со стороны России.

"И каждый из партнеров Украины должен видеть в этом терроре, в таких ударах, что поддержка Украины - это поддержка жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил он.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Известно о попадании в здание НАН Украины.

Смотрите: В Голосеевском районе Киева российский дрон попал в кафе. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (25980) Киев (27529) НАН Украины (200) обстрел (35677)
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Топ комментарии
+16
Та пропади ти пропадом,довбаний наркоша.
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28.09.2026 14:44 Ответить
+12
Та ты зае...ал.
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28.09.2026 14:40 Ответить
+12
так буде, буде відповідь в надскладному потужному відосіку, але цього замало, розуміеш, віслюче ?
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28.09.2026 14:41 Ответить

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