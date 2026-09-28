Зеленский об ударе по НАН Украины: Россия должна отвечать за это и ощущать последствия. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удары РФ по Киеву и другим городам Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Российский удар по зданию Украинской академии наук. Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Задействованы все службы.

Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре – бизнес-центр, в других городах и регионах – также гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, на это обязательно последует ответ со стороны России.

"И каждый из партнеров Украины должен видеть в этом терроре, в таких ударах, что поддержка Украины - это поддержка жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Известно о попадании в здание НАН Украины.

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