Зеленский об ударе по НАН Украины: Россия должна отвечать за это и ощущать последствия. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал удары РФ по Киеву и другим городам Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Российский удар по зданию Украинской академии наук. Сейчас продолжается спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Задействованы все службы.
Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре – бизнес-центр, в других городах и регионах – также гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, на это обязательно последует ответ со стороны России.
"И каждый из партнеров Украины должен видеть в этом терроре, в таких ударах, что поддержка Украины - это поддержка жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Спасибо всем, кто помогает Украине!" - подытожил он.
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