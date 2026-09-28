Двоє науковців загинули внаслідок удару РФ по будівлі НАНУ у Києві, ще з кількома досі немає зв’язку

Унаслідок удару, який російські війська завдали по будівлі Президії Національної академії наук України в Києві вдень 28 вересня, з деякими науковцями "досі немає зв’язку".

Про це повідомили на офіційній сторінці НАНУ та пише Уповноважений із захисту державної мови, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Є загиблі. З деякими нашими колегами досі немає зв’язку. Ми чекаємо на звістки про них і сподіваємося. Це російський терор. Терор проти мирних людей, які просто були на своїх робочих місцях. Терор проти української науки, освіти й культури, проти всього, що Росія роками намагається знищити в Україні", — йдеться у повідомленні.

"Сьогодні Росія знову б’є по самому серцю України. У центрі Києва внаслідок російської атаки палає будівля Національної академії наук України, зруйновано два поверхи. Люди рятувалися, вибираючись із вікон охопленої вогнем будівлі й ризикуючи розбитися, аби не згоріти живцем. Наразі говорять вже про двох загиблих науковців, ще з кількома немає зв'язку, є поранені. Інформація про жертви уточнюється. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", — написав омбудсмен.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблі та постраждалі.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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