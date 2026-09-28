Екссекретар РНБО Горбулін постраждав унаслідок удару РФ по НАН України, його помічниця загинула, - ВВС (оновлено)

Одним із постраждалих внаслідок удару РФ по будівлі Національної академії наук у Києві є колишній секретар РНБО, віцепрезидент НАНУ Володимир Горбулін. Його помічниця загинула.

Про це із посиланням на два джерела повідомляє ВВС News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами одного зі співрозмовників, удар припав на кімнату на поверх вище за кабінет Горбуліна. Наразі він вже перебуває вдома.

Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло", - сказав співрозмовник видання.

Особиста помічниця Горбуліна Наталя, за попередніми даними, загинула. Ймовірно, в момент удару вона була поряд з будівлею.

Оновлення

У коментарі "Суспільному" Горбулін підтвердив, що на момент російського удару перебував на роботі під час російського удару по будівлі НАН України та отримав легку травму. Також він повідомив, що його асистентка, яка перебувала поруч із будівлею, загинула.

Що відомо про Володимира Горбуліна

У 1990-х роках Володимир Горбулін очолював Національне космічне агентство України та брав участь у розробці першої Національної космічної програми.

Згодом він обіймав посади секретаря Ради національної безпеки і оборони та радника президента з питань нацбезпеки. Наразі 86-річний Горбулін є академіком і віцепрезидентом НАН України.

Дивіться також: Зеленський про удар по НАН України: Росія має відповідати за це і відчувати наслідки. ВIДЕО

Що передувало

Нагадаємо, що вдень 28 вересня російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загибла та постраждалі.

Дивіться також: "Загинули близькі мені люди": Залужний прокоментував удар РФ по Національній академії наук. ФОТОрепортаж