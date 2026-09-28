Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал из-за удара РФ по НАН Украины, его помощница погибла, - ВВС
Одним из пострадавших в результате удара РФ по зданию Национальной академии наук в Киеве является бывший секретарь СНБО, вице-президент НАНУ Владимир Горбулин. Его помощница, по предварительным данным, погибла.
Об этом со ссылкой на два источника сообщает ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По словам одного из собеседников, удар пришелся на комнату на этаж выше кабинета Горбулина. Сейчас он уже находится дома.
"Владимир Павлович уже дома, он получил незначительные травмы из-за разбитого стекла", — сказал собеседник издания.
Личная помощница Горбулина Наталья, по предварительным данным, погибла. Вероятно, в момент удара она находилась рядом со зданием.
Что известно о Владимире Горбулине
В 1990-х годах Владимир Горбулин возглавлял Национальное космическое агентство Украины и участвовал в разработке первой Национальной космической программы.
Впоследствии он занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и советника президента по вопросам национальной безопасности. Сейчас 86-летний Горбулин является академиком и вице-президентом НАН Украины.
Что предшествовало
Напомним, что днем 28 сентября российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
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