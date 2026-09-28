Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал из-за удара РФ по НАН Украины, его помощница погибла, - ВВС

Одним из пострадавших в результате удара РФ по зданию Национальной академии наук в Киеве является бывший секретарь СНБО, вице-президент НАНУ Владимир Горбулин. Его помощница, по предварительным данным, погибла.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам одного из собеседников, удар пришелся на комнату на этаж выше кабинета Горбулина. Сейчас он уже находится дома.

"Владимир Павлович уже дома, он получил незначительные травмы из-за разбитого стекла", — сказал собеседник издания.

Личная помощница Горбулина Наталья, по предварительным данным, погибла. Вероятно, в момент удара она находилась рядом со зданием.

Что известно о Владимире Горбулине

В 1990-х годах Владимир Горбулин возглавлял Национальное космическое агентство Украины и участвовал в разработке первой Национальной космической программы.

Впоследствии он занимал должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и советника президента по вопросам национальной безопасности. Сейчас 86-летний Горбулин является академиком и вице-президентом НАН Украины.

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Что предшествовало

Напомним, что днем 28 сентября российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

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