Атака російських безпілотників на Київ: кількість постраждалих зросла до 21, загинула жінка. ФОТОрепортаж
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників на Київ 28 вересня зросла до 21, загинула жінка.
Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська продовжують атакувати Київ безпілотниками. Правоохоронці фіксують наслідки воєнного злочину у чотирьох районах", - сказано в повідомленні.
Загибла та поранені
Внаслідок атаки у Києві загинула 44-річна жінка. Ще понад 20 громадян віком від 29 до 76 років дістали поранення.
Пошкодження
У місті пошкоджено медичний центр, багатоквартирний будинок, будівлю бізнес-центру, АЗС, ресторан, адміністративні будівлі, компанію та автомобілі.
На місцях ворожої атаки працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші профільні служби.
Що передувало
- Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
- Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
- У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).
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