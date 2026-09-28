Атака російських безпілотників на Київ: кількість постраждалих зросла до 21, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників на Київ 28 вересня зросла до 21, загинула жінка.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

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"Російські війська продовжують атакувати Київ безпілотниками. Правоохоронці фіксують наслідки воєнного злочину у чотирьох районах", - сказано в повідомленні.

Загибла та поранені

Внаслідок атаки у Києві загинула 44-річна жінка. Ще понад 20 громадян віком від 29 до 76 років дістали поранення.

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Пошкодження

У місті пошкоджено медичний центр, багатоквартирний будинок, будівлю бізнес-центру, АЗС, ресторан, адміністративні будівлі, компанію та автомобілі.

На місцях ворожої атаки працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші профільні служби.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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