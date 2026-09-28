Удар РФ по "Добробуту" в Києві: семеро постраждалих, медцентр найближчими днями не працюватиме. ВІДЕО+ФОТО

Внаслідок російського удару по медичному центру "Добробут" у Києві постраждали семеро людей, них шестеро - працівники закладу.

Про це повідомили у медичній мережі "Добробут", передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожої атаки

"Сьогодні ворог вже вдруге вдарив по нашому медичному центрі на вул. Антоновича. Найголовніше - усі працівники та відвідувачі, на превелике щастя, живі. Наразі семеро людей постраждали, шестеро з них - працівники Добробуту. На місце оперативно прибули всі вільні бригади нашої "невідкладної" й надали необхідну медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень нашої мережі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені та палають верхні поверхи, де розташована Академія Добробут, а також перші поверхи, де пожежа охопила приміщення поліклініки.

Крім того, з першого по третій поверхи з внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна, також пошкоджене медичне обладнання. На місці працюють пожежники та ДСНС.

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Найближчі дні медзаклад не працюватиме

"Ми з’ясовуємо обсяг пошкоджень. Медичний центр не працюватиме ближчі дні, будь ласка, стежте за нашими повідомленнями. Наша команда докладе всіх зусиль, щоби найближчим часом відновити роботу медичного центру. Решта медичних центрів Добробуту продовжує свою роботу", - додали у медзакладі.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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