Удар РФ по "Добробуту" в Киеве: семеро пострадавших, медцентр в ближайшие дни не будет работать. ВИДЕО+ФОТО

Вследствие российского удара по медицинскому центру "Добробут" в Киеве пострадали семь человек, из них шестеро — сотрудники учреждения.

Об этом сообщили в медицинской сети "Добробут", передает Цензор.НЕТ.

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Последствия вражеской атаки

"Сегодня враг уже во второй раз нанес удар по нашему медицинскому центру на ул. Антоновича. Самое главное — все сотрудники и посетители, к большому счастью, живы. На данный момент пострадали семь человек, шестеро из них — сотрудники "Добробута". На место оперативно прибыли все свободные бригады нашей "скорой помощи" и оказали необходимую медицинскую помощь, нескольких человек доставили в приемные отделения нашей сети", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены и горят верхние этажи, где расположена Академия "Добробут", а также первые этажи, где пожар охватил помещения поликлиники.

Кроме того, с первого по третий этажи со стороны внутреннего двора взрывной волной выбило окна, также повреждено медицинское оборудование. На месте работают пожарные и ГСЧС.

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В ближайшие дни медучреждение не будет работать

"Мы выясняем масштаб повреждений. Медицинский центр не будет работать в ближайшие дни, пожалуйста, следите за нашими сообщениями. Наша команда приложит все усилия, чтобы в ближайшее время возобновить работу медицинского центра. Остальные медицинские центры "Добробута" продолжают свою работу", — добавили в медучреждении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.

В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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