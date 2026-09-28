Удар РФ по "Добробуту" в Киеве: семеро пострадавших, медцентр в ближайшие дни не будет работать. ВИДЕО+ФОТО
Вследствие российского удара по медицинскому центру "Добробут" в Киеве пострадали семь человек, из них шестеро — сотрудники учреждения.
Об этом сообщили в медицинской сети "Добробут", передает Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
"Сегодня враг уже во второй раз нанес удар по нашему медицинскому центру на ул. Антоновича. Самое главное — все сотрудники и посетители, к большому счастью, живы. На данный момент пострадали семь человек, шестеро из них — сотрудники "Добробута". На место оперативно прибыли все свободные бригады нашей "скорой помощи" и оказали необходимую медицинскую помощь, нескольких человек доставили в приемные отделения нашей сети", — говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждены и горят верхние этажи, где расположена Академия "Добробут", а также первые этажи, где пожар охватил помещения поликлиники.
Кроме того, с первого по третий этажи со стороны внутреннего двора взрывной волной выбило окна, также повреждено медицинское оборудование. На месте работают пожарные и ГСЧС.
В ближайшие дни медучреждение не будет работать
"Мы выясняем масштаб повреждений. Медицинский центр не будет работать в ближайшие дни, пожалуйста, следите за нашими сообщениями. Наша команда приложит все усилия, чтобы в ближайшее время возобновить работу медицинского центра. Остальные медицинские центры "Добробута" продолжают свою работу", — добавили в медучреждении.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
- Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
- В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).
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