У Києві пролунали вибухи (оновлено)

У ніч на 29 вересня Росія завдала чергового балістичного удару по Києву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили Київська міська військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.

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Росія атакувала Київ балістичною ракетою

У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. Мешканців міста закликали пройти до найближчих укриттів.

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей на Сумщині у напрямку Києва.

Пізніше у столиці пролунала низка вибухів.

Оновлена інформація

У Солом'янському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих встановлюється, - повідомили в КМВА.

За попередньою інформацією, в Печерському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі.

За попередньою інформацією, на іншій локації у Солом'янському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено нежитлову будівлю, - повідомляється у телеграм- каналі КМВА.

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