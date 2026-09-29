У Києві пролунали вибухи (оновлено)
У ніч на 29 вересня Росія завдала чергового балістичного удару по Києву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили Київська міська військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.
Росія атакувала Київ балістичною ракетою
У столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. Мешканців міста закликали пройти до найближчих укриттів.
"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей на Сумщині у напрямку Києва.
Пізніше у столиці пролунала низка вибухів.
Оновлена інформація
У Солом'янському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих встановлюється, - повідомили в КМВА.
За попередньою інформацією, в Печерському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі.
За попередньою інформацією, на іншій локації у Солом'янському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено нежитлову будівлю, - повідомляється у телеграм- каналі КМВА.
Новина оновлюється
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль