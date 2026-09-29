Нічна атака на Київ: уламки впали у дворі будинку, горіла нежитлова будівля

У ніч проти 29 вересня російські загарбники атакували Київ реактивними безпілотниками та балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМДА.

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У Солом’янському районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку. Пожежі внаслідок падіння уламків не виникло.

Також у районі зафіксували влучання в адміністративну будівлю об’єкта інфраструктури. Там пожежі також немає.

Згодом міський голова повідомив про влучання та пожежу в одному з корпусів навчального закладу. На місце прямували екстрені служби.

У Печерському районі загорілася нежитлова будівля

У Печерському районі Києва сталося загоряння у триповерховій нежитловій будівлі.

Причини та масштаби пошкоджень уточнюються.

Уламки БпЛА впали на дорогу в Оболонському районі

В Оболонському районі безпілотник упав на проїжджу частину.

Інформація щодо можливих пошкоджень на момент повідомлення уточнювалася.

За інформацією Kyiv City Express, рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці.

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