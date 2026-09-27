Последствия атаки РФ на Киев: погиб мужчина, ликвидированы пожары на СТО и в нежилом здании. ВИДЕО+ФОТО

В результате очередного вражеского удара РФ по Киеву погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, в Соломенском районе города в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

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Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на расположенное по соседству заведение общественного питания. Около трех часов ночи пожар был ликвидирован.

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания обнаружено тело мужчины.

Пожар ликвидирован.

















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Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне поздно вечером загорелся склад в результате атаки российского беспилотника в Соломенском районе Киева.

Кроме того, в результате атаки российских дронов на Киев пострадала женщина, повреждено многоэтажное здание, горело нежилое здание.

К утру стало известно о новой атаке и попадании в офисное здание в Соломенском районе.

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