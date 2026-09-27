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Новости Атака БПЛА на Киев
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Последствия атаки РФ на Киев: погиб мужчина, ликвидированы пожары на СТО и в нежилом здании. ВИДЕО+ФОТО

В результате очередного вражеского удара РФ по Киеву погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, в Соломенском районе города в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

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Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на расположенное по соседству заведение общественного питания. Около трех часов ночи пожар был ликвидирован.

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания обнаружено тело мужчины.
Пожар ликвидирован.

обстрел Киева 27 сентября
обстрел Киева 27 сентября
обстрел Киева 27 сентября
обстрел Киева 27 сентября
обстрел Киева 27 сентября
обстрел Киева 27 сентября
обстрел Киева 27 сентября
обстрел Киева 27 сентября

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, накануне поздно вечером загорелся склад в результате атаки российского беспилотника в Соломенском районе Киева.
  • Кроме того, в результате атаки российских дронов на Киев пострадала женщина, повреждено многоэтажное здание, горело нежилое здание.
  • К утру стало известно о новой атаке и попадании в офисное здание в Соломенском районе.

Читайте также: Россияне атаковали беспилотниками Киев и область: пострадала женщина, есть попадания в офисное здание и нежилое здание (обновлено)

Автор: 

Киев (27550) обстрел (35712) дроны (8274)
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