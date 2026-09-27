Загорелся склад в результате атаки российского беспилотника в Соломенском районе Киева

В результате вражеской атаки беспилотниками в Соломенском районе столицы в ночь на 27 сентября было зафиксировано попадание в складское здание. Возник пожар.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Горит склад

"В Соломенском районе БПЛА попал в складское здание. Бушует пожар. Экстренные службы на месте", — написал Кличко.

Что предшествовало

В результате атаки российских беспилотников вечером 26 сентября в Соломенском районе был поврежден пятиэтажный жилой дом. Также зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Пострадала женщина.

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