Загорелся склад в результате атаки российского беспилотника в Соломенском районе Киева
В результате вражеской атаки беспилотниками в Соломенском районе столицы в ночь на 27 сентября было зафиксировано попадание в складское здание. Возник пожар.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Горит склад
"В Соломенском районе БПЛА попал в складское здание. Бушует пожар. Экстренные службы на месте", — написал Кличко.
Что предшествовало
В результате атаки российских беспилотников вечером 26 сентября в Соломенском районе был поврежден пятиэтажный жилой дом. Также зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Пострадала женщина.
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