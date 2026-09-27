Загорівся склад внаслідок атаки російського безпілотника у Солом’янському районі Києва
Унаслідок ворожої атаки безпілотниками у Солом'янському районі столиці в ніч на 27 вересня зафіксовано влучання в складську будівлю. Спалахнула пожежа.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Горить склад
"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в складську будівлю. Вирує пожежа. Екстрені служби на місці", - написав Кличко.
Що передувало
Унаслідок атаки російських безпілотників ввечері 26 вересня у Солом'янському районі було пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок. Також є влучання у Шевченківському районі. Постраждала жінка.
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