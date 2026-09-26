Росіяни атакували безпілотниками Київ та область: постраждала жінка, є влучання в офісну будівлю та нежитлову будівлю (оновлено)

Унаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Шевченківському районі Києва ввечері безпілотник влучив в офісну будівлю.

Про це повідомили очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки на Київщині

Під час ворожої атаки у Бучанському районі жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надають необхідну надають.

Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

"На місці працюють усі необхідні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та проводять роботи з їх ліквідації", - розповів Ткаченко.

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Наслідки атаки в столиці

У Шевченківському районі столиці зафіксовано влучання БпЛА в офісну будівлю. Попередньо, без пожежі.

Екстрені служби прямують на місце, повідомив Кличко.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на територію закладу дошкільної освіти. Попередньо, без пожежі та руйнувань.

Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, попередньо є влучання в нежитлову будівлю. На місці виникло задимлення. Екстрені служби прямують на місце.

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