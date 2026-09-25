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Росіяни вдарили дроном по ліцею на Київщині: сталася пожежа. ФОТО
Ввечері 25 вересня російські окупанти вдарили дроном по Іванківському ліцею №2 у Вишгородському районі Київської області. У будівлі виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Пожежа охопила понад 300 кв. м
Полум'я охопило понад 300 квадратних метрів будівлі. Наразі рятувальники працюють на місці та намагаються локалізувати пожежу.
Обійшлося без постраждалих. На момент атаки у закладі дітей вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей, зазначив посадовець.
"До ударів по цивільних об’єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури — б’ють по школах, де навчаються діти. Це черговий удар по мирному життю", - додав Ткаченко.
Як виглядають наслідки атаки
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