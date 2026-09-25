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Окупанти продовжують атакувати Київщину: пошкоджено 11 цивільних об’єктів
Від самого ранку Київська область перебуває під атакою ворожих дронів. Зафіксовані пошкодження у трьох районах.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
- Бучанський район - пошкоджено приватне домоволодіння.
- Фастівський район - пошкоджено 5 приватних будинків та 3 автомобілі.
- Броварський район - пошкоджено складські приміщення та приватний будинок.
Зазначається, що рятувальники ліквідують пожежу на складах.
Загалом пошкоджено 11 об’єктів - усі вони цивільні. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Служби працюють на місцях, допомагають людям і продовжують фіксувати наслідки атаки.
Що передувало
Нагадаємо, вночі російські війська завдали ударів по трьох районах Київської області. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження промислової та цивільної інфраструктури. Попередньо, люди не постраждали.
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