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Оккупанты продолжают атаковать Киевщину: повреждено 11 гражданских объектов
С самого утра Киевская область подвергается атакам вражеских дронов. Зафиксированы повреждения в трех районах.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
- Бучанский район — повреждено частное домовладение.
- Фастовский район — повреждены 5 частных домов и 3 автомобиля.
- Броварской район — повреждены складские помещения и частный дом.
Отмечается, что спасатели ликвидируют пожар на складах.
Всего повреждено 11 объектов — все они гражданские. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Службы работают на местах, помогают людям и продолжают фиксировать последствия атаки.
Что предшествовало
Напомним, ночью российские войска нанесли удары по трем районам Киевской области. В результате атаки зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Предварительно, люди не пострадали.
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