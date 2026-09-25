Оккупанты продолжают атаковать Киевщину: повреждено 11 гражданских объектов

С самого утра Киевская область подвергается атакам вражеских дронов. Зафиксированы повреждения в трех районах.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Бучанский район — повреждено частное домовладение.

Фастовский район — повреждены 5 частных домов и 3 автомобиля.

Броварской район — повреждены складские помещения и частный дом.

Отмечается, что спасатели ликвидируют пожар на складах.

Всего повреждено 11 объектов — все они гражданские. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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Службы работают на местах, помогают людям и продолжают фиксировать последствия атаки.

Что предшествовало

Напомним, ночью российские войска нанесли удары по трем районам Киевской области. В результате атаки зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Предварительно, люди не пострадали.

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