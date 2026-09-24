Мобильные укрытия устанавливают на железнодорожных станциях для безопасности людей на Киевщине, - Ткаченко

В Киевской области разрабатываются новые планы действий в связи с российскими атаками. На железнодорожных станциях будут оборудовать мобильные укрытия для пассажиров.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в интервью Цензор.НЕТ.

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Новые алгоритмы действий в кризисных ситуациях

По словам Ткаченко, как глава ОГА он инициировал разработку и обновление алгоритмов действий в различных кризисных ситуациях - в частности, четкий алгоритм для жителей Киевской области о том, что делать, если жилье повреждено или разрушено в результате вражеской атаки, а также алгоритм действий для предпринимателей, чей бизнес пострадал.

Отдельно он инициировал пересмотр протоколов безопасности работы АЗС во время воздушной тревоги. Совместно с "Укрзализныцей" в области ведется работа по установке мобильных укрытий на железнодорожных станциях. По словам Ткаченко, это важное направление, ведь люди должны быть защищены там, где ежедневно находятся и пользуются транспортом.

"Мы должны не просто реагировать на последствия атак, а постоянно адаптировать систему безопасности к новым вызовам. Враг меняет свою тактику - соответственно, мы должны менять и совершенствовать наши протоколы и алгоритмы действий", - подчеркнул глава ОВА.

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О возможном статусе прифронтовой территории

На вопрос о заявлении народного депутата Горбенко относительно возможного получения Киевом и Киевской областью статуса прифронтовых территорий уже в сентябре Ткаченко ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию - официального решения по Киевской области пока нет.

В то же время он напомнил, что 17 сентября правительство приняло решение о включении Киевской области в перечень территорий повышенного риска. По словам Ткаченко, это не предусматривает новых ограничений или изменения правил повседневной жизни людей - решение прежде всего важно для бизнеса.

Что касается возможного прифронтового статуса, Ткаченко уточнил, что это означало бы переход к сотрудничеству с военными, которые получают дополнительные управленческие полномочия по организации возможных боевых действий. Подробности об этом он озвучивать не стал.

Зато о статусе территории повышенного риска, который Киевская область уже получила, он рассказал подробнее: это возможность страховать имущество от военных рисков, получать государственную компенсацию части стоимости поврежденного имущества, увеличение максимальной страховой компенсации для одного предприятия с 3 до 5 млн грн в год, а также расширение перечня имущества, которое можно страховать - в частности, топлива, транспорта для его перевозки и хранения.

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