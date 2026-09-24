Расположение складов с боеприпасами - это секретная информация, которую не согласовывают ни с городскими, ни с областными властями, - Ткаченко

Киевская ОГА не согласовывает размещение складов боеприпасов и не имеет полномочий проводить их инспектирование. Информация о таких объектах является закрытой и доступна только компетентным органам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

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Подробности

По его словам, информация о перемещении и учете боеприпасов не входит в юрисдикцию Киевской областной военной администрации: гражданские власти не имеют полномочий проводить инспекции таких складов.

По мнению Ткаченко, даже глава общины села Мила, который руководил 32 года и погиб в результате взрыва, вероятно, не знал о размещении боеприпасов.

"А если люди, которые руководят общиной три десятка лет, не знают, что находится на этих складах, то представьте, насколько сложно получить такую информацию областной администрации или другим чиновникам.

С другой стороны, эта информация и не должна быть известна широкому кругу людей. Она должна быть известна только тем, кто компетентно занимается этим вопросом, кто за это отвечает. Другой вопрос — о нормах размещения. Здесь должны разобраться компетентные органы, которые это контролируют", — подчеркнул руководитель ОГА.

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"Мне неизвестно, как организуются такие процессы, потому что это не входит в мою компетенцию. Мы понимаем, условно говоря, кто их построил, будь то логистический хаб или какие-то склады. А дальше уже – вопросы аренды, субаренды, под каким предлогом что-то где-то размещалось – это точно секретная информация, имеющая определенный гриф. На 100% эта информация недоступна широкому кругу людей", – добавил он.

Ткаченко отметил, что вопросы размещения складов с БК не согласовываются ни с городскими, ни с областными властями.

"Будет ли так в будущем? Не могу сказать. Если когда-нибудь региональные власти появятся в списке тех, с кем согласовываются такие вопросы, то будем выполнять эти задачи", — подытожил он.

Полный текст интервью с главой Киевской ОГА Ткаченко читайте по ссылке.

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Взрывы в Вишневом

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражён во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.

17 июля генерального директора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу.

Также был арестован заместитель генерального директора предприятия оборонной сферы Николай Андрияш.

Взрывы в Миле

Вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич.

Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.

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