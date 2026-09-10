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Новости Взрыв складов в Вишневом
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После взрывов в Вишневом Минобороны попросили проверить, нет ли складов боеприпасов рядом с жилой застройкой, - ОГП

После взрывов на складах в Вишневом Минобороны проведет проверку

Следствие проверяет обстоятельства взрыва склада боеприпасов в Вишневом, а Минобороны попросили провести аудит других объектов, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Андрей Лещенко, говорится в материале Цензор.НЕТ "От халатности до диверсии: какие версии проверяют после детонации боеприпасов на складах и кто заплатит пострадавшим".

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Что известно?

"Наша деятельность ограничивается исключительно предметом расследования в рамках уголовного производства. А уголовное производство ведется по факту совершения преступления. Мы не можем заранее искать такие преступления.

В то же время, понимая, что это могут быть не единичные случаи, мы обратились с соответствующим письмом в Министерство обороны, чтобы они на своем уровне, используя предоставленные им полномочия, провели такой аудит или проверку и приняли меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем.

Сейчас ждем результатов не только его рассмотрения, но и практических шагов, которые будут предприняты министерством", — отметил он.

Подробнее о взрывах на складах боеприпасов читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: Следствие проверяет три версии того, как РФ могла узнать о боеприпасах в Вишневом, - Офис генпрокурора

Что предшествовало?

  • Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, еще 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
  • Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражен во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.
  • 16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.
  • 17 июля генерального директора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу.
  • Также был арестован заместитель генерального директора предприятия оборонной сферы Николай Андрияш.

Читайте: Взрыв складов в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей двух госпредприятий

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Минобороны (10082) Офис Генпрокурора (3418) склад БК (69)
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Топ комментарии
+5
Під ОПою, династією і конченою заспою не здогадалися зробити склади?
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10.09.2026 16:23 Ответить
+3
Як це вони не додумались створити тимчасову слідчу комісію і запросити до неї єрмака, бойка, шуфрича, баканова і для сміху безуглу, як без неї.
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10.09.2026 16:26 Ответить
+3
Знову шукають цапа , да люба собака могла, за червонець здати цю локацію, все робилось під носом у сотні людей, а головне питання хто дав ДОЗВІЛ на розміщення.
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10.09.2026 16:27 Ответить

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