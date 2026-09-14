Детонация в селе Милая на Киевщине: подозреваемый чиновник СБУ внес залог 499 200 грн и вышел на свободу

Руководитель одного из подразделений обеспечения СБУ, отвечавший за склад боеприпасов в Милой Киевской области и подозреваемый в бездействии, вышел под залог.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в ОГП.

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Подробности

Чиновник СБУ вышел на прошлой неделе. Залог составил 499 200 гривен. Решение обжаловать не будут.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.

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