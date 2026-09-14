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Новости Взрывы с детонацией в селе Мила под Киевом
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Детонация в селе Милая на Киевщине: подозреваемый чиновник СБУ внес залог 499 200 грн и вышел на свободу

Мила после детонации

Руководитель одного из подразделений обеспечения СБУ, отвечавший за склад боеприпасов в Милой Киевской области и подозреваемый в бездействии, вышел под залог.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в ОГП.

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Подробности

Чиновник СБУ вышел на прошлой неделе. Залог составил 499 200 гривен. Решение обжаловать не будут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в селе Милая после удара РФ: должностному лицу СБУ, организовавшему хранение боеприпасов, сообщили о подозрении

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
  • До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
  • Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
  • Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
  • По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
  • Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
  • Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Милой с детонацией: на трассе Киев — Чоп возобновили движение транспорта

Автор: 

залог (640) Киевская область (5096) СБУ (21481) Бучанский район (243) Милая (22)
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Топ комментарии
+11
Це ппросто глумління над жертвами і правосуддям. За дві жертви довічне, а тут 38 вбитих і повна безкарність представника держави і службовця СБУ. Ганьба СБУ, ганьба державі, ганьба всім причетним до порятунку виродка і вбивці. Прокляття їм, їх батькам і дітям на віки увічні. Тварі...
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14.09.2026 17:17 Ответить
+9
Це називається крах держави,нам пізда
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14.09.2026 17:17 Ответить
+5
Як там було обіцяно? Країна ЙОГО мрій?
Перепрошую, то вже, чи ще буде далі?
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14.09.2026 17:21 Ответить

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