Детонація в селі Мила на Київщині: підозрюваний посадовець СБУ вніс заставу у 499 200 грн і вийшов

Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у Милі на Київщині та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу.

Про це повідомили Цензор.НЕТ в ОГП.

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Деталі

Посадовець СБУ вийшов минулого тижня". Застава становила 499 200 гривень. Рішення оскаржувати не будуть.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.

Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.

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