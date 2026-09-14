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Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
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Детонація в селі Мила на Київщині: підозрюваний посадовець СБУ вніс заставу у 499 200 грн і вийшов

мила після детонації

Керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у Милі на Київщині та підозрюваний у бездіяльності, вийшов під заставу.

Про це повідомили Цензор.НЕТ в ОГП.

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Деталі

Посадовець СБУ вийшов минулого тижня". Застава становила 499 200 гривень. Рішення оскаржувати не будуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Детонація в селі Мила після удару РФ: посадовцю СБУ, який організував зберігання боєприпасів, повідомили про підозру

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
  • Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
  • Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
  • Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Милі з детонацією: на трасі Київ - Чоп відновили рух транспорту

Автор: 

застава (539) Київська область (4766) СБУ (12936) Бучанський район (254) Мила (22)
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Топ коментарі
+15
Це ппросто глумління над жертвами і правосуддям. За дві жертви довічне, а тут 38 вбитих і повна безкарність представника держави і службовця СБУ. Ганьба СБУ, ганьба державі, ганьба всім причетним до порятунку виродка і вбивці. Прокляття їм, їх батькам і дітям на віки увічні. Тварі...
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14.09.2026 17:17 Відповісти
+7
Як там було обіцяно? Країна ЙОГО мрій?
Перепрошую, то вже, чи ще буде далі?
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14.09.2026 17:21 Відповісти
+6
Застава по ціні ржавої "бляхи".
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14.09.2026 17:22 Відповісти

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