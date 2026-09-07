Удар по Милі з детонацією: на трасі Київ - Чоп відновили рух транспорту
У Київській області повністю відновили рух транспорту на автодорозі М-06 Київ — Чоп на ділянці з 23-го до 25-го кілометра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у телеграм-каналі.
Відновлення руху
"У понеділок, 7 вересня, о 19:00 рух транспортних засобів з 23 по 25 км трасою М-06 Київ - Чоп буде повністю відновлений в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
- Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
- Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
- Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.
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