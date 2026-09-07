Удар по Милой с детонацией: на трассе Киев - Чоп возобновили движение транспорта

В Киевской области полностью восстановили движение транспорта на автодороге М-06 Киев — Чоп на участке от 23-го до 25-го километра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил в Telegram-канале.

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Восстановление движения

"В понедельник, 7 сентября, в 19:00 движение транспортных средств с 23 по 25 км по трассе М-06 Киев — Чоп будет полностью восстановлено в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич.

Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.

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