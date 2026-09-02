В селе Милая на Киевщине работают 448 человек и 122 единицы техники: газоснабжение восстановлено в 110 домах, — ОВА

К восстановлению поврежденной инфраструктуры и обследованию территории в селе Милая Киевской области привлекли 448 человек и 122 единицы техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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В селе Милая продолжают обследовать территорию

По словам Ткаченко, зона обследования территории ежедневно расширяется. Саперы проверяют новые участки, а спасатели расчищают территорию для безопасного доступа к ним.

"Ежедневно расширяется зона обследования территории. Саперы проверяют новые участки, а спасатели расчищают территорию, чтобы обеспечить безопасный доступ к ним", — написал глава ОВА.

На месте работают коммунальные, аварийные, спасательные и другие службы.

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Газоснабжение восстановили в 110 домах

В течение суток специалисты обследовали 176 частных домовладений на предмет состояния газовых сетей. Газоснабжение восстановили в 110 домах.

Также провели контрольные испытания газопроводов. Аварийных повреждений и утечек газа не обнаружили.

Параллельно специалисты оказывают помощь местным жителям. За сутки психологическую поддержку получили 16 человек.

Инструктажи по противоминной безопасности провели для 442 человек, среди них 30 детей. Медицинскую помощь оказали в 23 случаях.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.

Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.

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