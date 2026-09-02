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Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
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У Милій на Київщині працюють 448 людей і 122 одиниці техніки: газ відновили у 110 будинках, - ОВА

наслідки в Милій

До відновлення пошкодженої інфраструктури та обстеження території у селі Мила на Київщині залучили 448 людей і 122 одиниці техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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У Милій продовжують обстежувати територію

За словами Ткаченка, зона обстеження території щодня розширюється. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію для безпечного доступу до них.

"Щодня розширюється зона обстеження території. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію, щоб забезпечити безпечний доступ до них", – написав очільник ОВА.

На місці працюють комунальні, аварійні, рятувальні та інші служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем, який загинув під час вибухів у Милій, попрощалися на Київщині. ФОТОрепортаж

Газопостачання відновили у 110 будинках

Протягом доби фахівці обстежили 176 приватних домоволодінь щодо стану газових мереж. Газопостачання відновили у 110 будинках.

Також провели контрольні випробування газопроводів. Аварійних пошкоджень і витоків газу не виявили.

Паралельно фахівці надають допомогу місцевим жителям. За добу психологічну підтримку отримали 16 людей.

Інструктажі з протимінної безпеки провели для 442 людей, серед них 30 дітей. Медичну допомогу надали у 23 випадках.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
  • Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
  • Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
  • Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.

Дивіться також: Більшість пожеж у Милій ліквідовано: 38 загиблих, четверо зниклих безвісти, - Зеленський. ВIДЕО

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вибух (4831) Київська область (4715) склад (260) Бучанський район (242) Мила (19)
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