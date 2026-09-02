У Милій на Київщині працюють 448 людей і 122 одиниці техніки: газ відновили у 110 будинках, - ОВА

До відновлення пошкодженої інфраструктури та обстеження території у селі Мила на Київщині залучили 448 людей і 122 одиниці техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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У Милій продовжують обстежувати територію

За словами Ткаченка, зона обстеження території щодня розширюється. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію для безпечного доступу до них.

"Щодня розширюється зона обстеження території. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію, щоб забезпечити безпечний доступ до них", – написав очільник ОВА.

На місці працюють комунальні, аварійні, рятувальні та інші служби.

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Газопостачання відновили у 110 будинках

Протягом доби фахівці обстежили 176 приватних домоволодінь щодо стану газових мереж. Газопостачання відновили у 110 будинках.

Також провели контрольні випробування газопроводів. Аварійних пошкоджень і витоків газу не виявили.

Паралельно фахівці надають допомогу місцевим жителям. За добу психологічну підтримку отримали 16 людей.

Інструктажі з протимінної безпеки провели для 442 людей, серед них 30 дітей. Медичну допомогу надали у 23 випадках.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.

Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.

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