У Милій на Київщині працюють 448 людей і 122 одиниці техніки: газ відновили у 110 будинках, - ОВА
До відновлення пошкодженої інфраструктури та обстеження території у селі Мила на Київщині залучили 448 людей і 122 одиниці техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Милій продовжують обстежувати територію
За словами Ткаченка, зона обстеження території щодня розширюється. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію для безпечного доступу до них.
"Щодня розширюється зона обстеження території. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію, щоб забезпечити безпечний доступ до них", – написав очільник ОВА.
На місці працюють комунальні, аварійні, рятувальні та інші служби.
Газопостачання відновили у 110 будинках
Протягом доби фахівці обстежили 176 приватних домоволодінь щодо стану газових мереж. Газопостачання відновили у 110 будинках.
Також провели контрольні випробування газопроводів. Аварійних пошкоджень і витоків газу не виявили.
Паралельно фахівці надають допомогу місцевим жителям. За добу психологічну підтримку отримали 16 людей.
Інструктажі з протимінної безпеки провели для 442 людей, серед них 30 дітей. Медичну допомогу надали у 23 випадках.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
- Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
- Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
- Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.
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