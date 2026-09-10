Детонація в селі Мила після удару РФ: посадовцю СБУ, який організував зберігання боєприпасів, повідомили про підозру
Повідомлено про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селі Мила під Києвом.
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, під час ухвалення рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів.
Також склад було розташовано біля житлової забудови.
"Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів", - зазначили у Бюро.
Наразі посадовцю СБУ повідомлено про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
- Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
- Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
- Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
- Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.
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