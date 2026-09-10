УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17341 відвідувач онлайн
Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
4 856 39

Детонація в селі Мила після удару РФ: посадовцю СБУ, який організував зберігання боєприпасів, повідомили про підозру

Вибухи у селі Мила: посадовцю СБУ повідомили про підозру

Повідомлено про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селі Мила під Києвом.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними слідства, під час ухвалення рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища він не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів.

Також склад було розташовано біля житлової забудови.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Милій - влучання у склад боєприпасів Сил оборони, якого там точно не мало бути. Жахлива недбалість, - Зеленський. ВIДЕО

"Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгодженим з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів", - зазначили у Бюро.

Наразі посадовцю СБУ повідомлено про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте: Удар по Милі з детонацією: на трасі Київ - Чоп відновили рух транспорту

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
  • Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
  • Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
  • Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.

Також читайте: Із головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем, який загинув під час вибухів у Милій, попрощалися на Київщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4750) СБУ (12925) ДБР (3715) Бучанський район (249) Мила (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Можна подумати що він самостійно прийняв таке рішення. Черговий цап-відбувайло
показати весь коментар
10.09.2026 10:05 Відповісти
+16
пахоже казьол атпущенія найдєн...
показати весь коментар
10.09.2026 10:03 Відповісти
+14
Це у вас Зеля, точніше, ЗЕсрань особисто обрає всю ту шваль, що довела країну до руїни. А дали право то тій Зесрані робити особисто ви, всі 73% дебілів і всілякої мерзоти.
показати весь коментар
10.09.2026 10:35 Відповісти

Завантаження...

 
 