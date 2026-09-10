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Новости Взрывы с детонацией в селе Мила под Киевом
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Взрыв в селе Милая после удара РФ: должностному лицу СБУ, организовавшему хранение боеприпасов, сообщили о подозрении

Взрывы в селе Милая: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении

Руководителю одного из подразделений обеспечения СБУ, отвечавшему за обустройство и функционирование склада артиллерийских боеприпасов в селе Милая под Киевом, было предъявлено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, при принятии решения о размещении склада в помещении бывшего овощехранилища он не принял всех мер контроля за безопасностью хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.

Кроме того, склад был расположен рядом с жилой застройкой.

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"Помещение не только не соответствовало требованиям к складам вооружения, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Также чиновник не принял мер по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов", — отметили в Бюро.

В настоящее время должностному лицу СБУ сообщено о подозрении в бездействии военных властей, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
  • До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
  • Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
  • Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
  • По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
  • Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
  • Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.

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Автор: 

Киевская область (5080) СБУ (21470) ГБР (3663) Бучанский район (238) Милая (21)
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Топ комментарии
+17
Можна подумати що він самостійно прийняв таке рішення. Черговий цап-відбувайло
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10.09.2026 10:05 Ответить
+15
пахоже казьол атпущенія найдєн...
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10.09.2026 10:03 Ответить
+12
Вопрос, почему СБУ размещает склады с артиллерийскими боеприпасами (как написано)?
В СБУ появилась своя артиллерия? Может и линкор времён 2МВ припрятанный найдётся?
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10.09.2026 10:08 Ответить

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