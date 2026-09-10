Взрыв в селе Милая после удара РФ: должностному лицу СБУ, организовавшему хранение боеприпасов, сообщили о подозрении
Руководителю одного из подразделений обеспечения СБУ, отвечавшему за обустройство и функционирование склада артиллерийских боеприпасов в селе Милая под Киевом, было предъявлено подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
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По данным следствия, при принятии решения о размещении склада в помещении бывшего овощехранилища он не принял всех мер контроля за безопасностью хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.
Кроме того, склад был расположен рядом с жилой застройкой.
"Помещение не только не соответствовало требованиям к складам вооружения, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Также чиновник не принял мер по минимизации рисков одновременного уничтожения противником большого количества боеприпасов", — отметили в Бюро.
В настоящее время должностному лицу СБУ сообщено о подозрении в бездействии военных властей, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
- По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
- Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
- Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.
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В СБУ появилась своя артиллерия? Может и линкор времён 2МВ припрятанный найдётся?