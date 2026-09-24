По информации ГСЧС, в настоящее время в Милой и Вишневом после взрывов - безопасно, - ОВА

После взрывов в Вишневом и Милой в Киевской области специалисты не выявили особых экологических последствий, а ГСЧС разрешает людям возвращаться в свои дома после обследования территорий.

Об этом председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Что известно?

На данный момент в селе Милая известно о повреждении более 600 объектов. В основном речь идет о частных домах и квартирах. Уже получено 736 заявлений от жителей

В Вишневом обследование почти завершено. Из 1239 заявлений, поданных жителями, местный исполком уже рассмотрел 1036.

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В то же время, как заявил Ткаченко, в Милой и Вишневом каких-либо особых последствий с точки зрения экологии, по мнению специалистов, нет.

"С точки зрения безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает на местах с самого начала, проводит там определенные работы по разминированию, если это необходимо. И дает разрешение на возвращение на территорию. По информации ГСЧС, в Милой и Вишневом безопасно. Люди возвращаются в свои дома после того, как ГСЧС все проверила.

Поэтому можно спокойно жить. Главное - восстановить и отремонтировать свое жилье", - подытожил он.

Интервью с главой Киевской ОГА Ткаченко читайте по ссылке.

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Взрывы в Вишневом

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражён во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.

17 июля генерального директора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу.

Также был арестован заместитель генерального директора предприятия оборонной сферы Николай Андрияш.

Взрывы в Милой

Вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.

До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.

Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.

По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.

Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич.

Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.

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