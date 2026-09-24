По информации ГСЧС, в настоящее время в Милой и Вишневом после взрывов - безопасно, - ОВА
После взрывов в Вишневом и Милой в Киевской области специалисты не выявили особых экологических последствий, а ГСЧС разрешает людям возвращаться в свои дома после обследования территорий.
Об этом председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно?
На данный момент в селе Милая известно о повреждении более 600 объектов. В основном речь идет о частных домах и квартирах. Уже получено 736 заявлений от жителей
В Вишневом обследование почти завершено. Из 1239 заявлений, поданных жителями, местный исполком уже рассмотрел 1036.
В то же время, как заявил Ткаченко, в Милой и Вишневом каких-либо особых последствий с точки зрения экологии, по мнению специалистов, нет.
"С точки зрения безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает на местах с самого начала, проводит там определенные работы по разминированию, если это необходимо. И дает разрешение на возвращение на территорию. По информации ГСЧС, в Милой и Вишневом безопасно. Люди возвращаются в свои дома после того, как ГСЧС все проверила.
Поэтому можно спокойно жить. Главное - восстановить и отремонтировать свое жилье", - подытожил он.
Интервью с главой Киевской ОГА Ткаченко читайте по ссылке.
Взрывы в Вишневом
- Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
- Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражён во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.
- 16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.
- 17 июля генерального директора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу.
- Также был арестован заместитель генерального директора предприятия оборонной сферы Николай Андрияш.
Взрывы в Милой
- Вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
- По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
- Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич.
- Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.
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