Мобільні укриття встановлюють на залізничних станціях для безпеки людей на Київщині, - Ткаченко

На Київщині готуються нові алгоритми дій через російські атаки. На залізничних станціях облаштовуватимуть мобільні укриття для пасажирів.

Про це заявив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Нові алгоритми дій у кризових ситуаціях

За словами Ткаченка, як голова ОВА він ініціював розроблення та оновлення алгоритмів дій у різних кризових ситуаціях — зокрема чіткий алгоритм для жителів Київщини щодо того, що робити, якщо житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок ворожої атаки, а також алгоритм дій для підприємців, чий бізнес постраждав.

Окремо він ініціював перегляд протоколів безпеки роботи АЗС під час повітряної тривоги. Разом з "Укрзалізницею" в області працюють над встановленням мобільних укриттів на залізничних станціях. За словами Ткаченка, це важливий напрям, адже люди мають бути захищені там, де щодня перебувають і користуються транспортом.

"Ми маємо не просто реагувати на наслідки атак, а постійно адаптувати систему безпеки до нових викликів. Ворог змінює свою тактику — відповідно, маємо змінювати й удосконалювати наші протоколи та алгоритми дій", — наголосив голова ОВА.

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Про можливий статус прифронтової території

На запитання про заяву нардепа Горбенка щодо можливого отримання Києвом і Київською областю статусу прифронтових територій уже у вересні Ткаченко відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію — офіційного рішення щодо Київщини наразі немає.

Водночас він нагадав, що 17 вересня уряд ухвалив рішення про включення Київщини до переліку територій підвищеного ризику. За словами Ткаченка, це не передбачає нових обмежень чи зміни правил повсякденного життя людей — рішення передусім важливе для бізнесу.

Щодо можливого прифронтового статусу Ткаченко уточнив, що це означало б перехід на співпрацю з військовими, які отримують додаткові управлінські повноваження щодо організації можливих бойових дій. Деталі цього він озвучувати не став.

Натомість про статус території підвищеного ризику, який Київщина вже отримала, він розповів детальніше: це можливість страхувати майно від воєнних ризиків, отримувати державну компенсацію частини вартості пошкодженого майна, збільшення максимальної компенсації страхування для одного підприємства з 3 до 5 млн грн на рік, а також розширення переліку майна, яке можна страхувати — зокрема пального, транспорту для його перевезення та зберігання.

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