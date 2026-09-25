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Россияне ударили дроном по лицею на Киевщине: произошел пожар. ФОТО
Вечером 25 сентября российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по Иванковскому лицею № 2 в Вышгородском районе Киевской области. В здании возник пожар.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Пожар охватил более 300 кв. м
Пламя охватило более 300 квадратных метров здания. В настоящее время спасатели работают на месте и пытаются локализовать пожар.
Пострадавших нет. На момент нападения в здании детей уже не было. Всего же в лицее обучалось около 1100 детей, отметил чиновник.
"К ударам по гражданским объектам россияне добавляют террор против общественной инфраструктуры — наносят удары по школам, где учатся дети. Это очередной удар по мирной жизни", — добавил Ткаченко.
Как выглядят последствия атаки
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