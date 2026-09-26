Россияне атаковали беспилотниками Киев и область: пострадала женщина, зафиксировано попадание в офисное здание и нежилое здание (обновлено)

Вследствие российского обстрела в Бучанском районе Киевской области пострадала женщина, повреждены частный дом и автомобиль. В Шевченковском районе Киева вечером беспилотник попал в офисное здание.

Об этом сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки на Киевщине

Во время вражеской атаки в Бучанском районе у женщины развилась острая стрессовая реакция. Ей оказывают необходимую помощь.

Также повреждены частный дом и автомобиль.

"На месте работают все необходимые службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и проводят работы по их ликвидации", — рассказал Ткаченко.

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Последствия атаки в столице

В Шевченковском районе столицы зафиксировано попадание БПЛА в офисное здание. Предварительно, пожара нет.

Экстренные службы направляются на место, сообщил Кличко.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на территорию заведения дошкольного образования. Предварительно, без пожара и разрушений.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе, предварительно есть попадание в нежилое здание. На месте возникло задымление. Экстренные службы направляются на место.

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