Атака російських дронів на Київ: постраждала жінка, пошкоджено багатоповерхівку, горів нежитловий будинок. ФОТОрепортаж (оновлено)
Унаслідок атаки російських безпілотників ввечері 26 вересня у Солом'янському районі пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок. Також є влучання у Шевченківському районі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки у двох районах
У Солом'янському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджений 5-поверховий будинок — вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку.
У Шевченківському районі, попередньо, є влучання БпЛА в незаселений житловий будинок.
Згодом Кличко повідомив, що пожежу в незаселеному житловому будинку в Шевченківському районі локалізували. Екстрені служби продовжують працювати на місці.
Оновлення
Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.
У Солом'янському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку. На місці працювала й аварійна газова служба.
Рятувальники деблокували двері пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам.
У Шевченківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа в нежитловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 кв.м.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Шевченківському районі Києва ввечері безпілотник влучив в офісну будівлю.
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