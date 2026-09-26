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Новини Атака безпілотників
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Атака російських дронів на Київ: постраждала жінка, пошкоджено багатоповерхівку, горів нежитловий будинок. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок атаки російських безпілотників ввечері 26 вересня у Солом'янському районі пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок. Також є влучання у Шевченківському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки у двох районах 

У Солом'янському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджений 5-поверховий будинок — вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку.

У Шевченківському районі, попередньо, є влучання БпЛА в незаселений житловий будинок.

Згодом Кличко повідомив, що пожежу в незаселеному житловому будинку в Шевченківському районі локалізували. Екстрені служби продовжують працювати на місці.

Оновлення

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

У Солом'янському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку. На місці працювала й аварійна газова служба.

Рятувальники деблокували двері пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам.

У Шевченківському районі через атаку БпЛА сталася пожежа в нежитловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 кв.м.

атака на Київ ввечері 26 вересня

атака на Київ ввечері 26 вересня

атака на Київ ввечері 26 вересня

атака на Київ ввечері 26 вересня

атака на Київ ввечері 26 вересня

атака на Київ ввечері 26 вересня

атака на Київ ввечері 26 вересня

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Шевченківському районі Києва ввечері безпілотник влучив в офісну будівлю.

Читайте також: Росіяни атакували безпілотниками Київ та область: постраждала жінка, є влучання в офісну будівлю та нежитлову будівлю (оновлено)

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безпілотник БпЛА (5980) Київ (17162) атака (2177)
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