Атака российских дронов на Киев: пострадала женщина, повреждена многоэтажка, горел нежилой дом. ФОТОрепортаж (обновлено)
Вследствие атаки российских беспилотников вечером 26 сентября в Соломенском районе был поврежден пятиэтажный жилой дом. Также зафиксированы попадания в Шевченковском районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Последствия в двух районах
В Соломенском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден 5-этажный дом — выбиты окна, поврежден фасад здания.
В Шевченковском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в незаселенный жилой дом.
Впоследствии Кличко сообщил, что пожар в незаселенном жилом доме в Шевченковском районе локализовали. Экстренные службы продолжают работать на месте.
Обновление
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки пострадала женщина.
В Соломенском районе в результате российских обстрелов поврежден фасад 5-этажного жилого дома. На месте работала и аварийная газовая служба.
Спасатели деблокировали дверь, поврежденную взрывной волной. Пострадавшая женщина передана медикам.
В Шевченковском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар в нежилом доме. Пожар ликвидирован на площади 30 кв.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вследствие российской атаки в Бучанском районе Киевской области пострадала женщина, повреждены частный дом и автомобиль. В Шевченковском районе Киева вечером беспилотник попал в офисное здание.
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