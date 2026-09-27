Враг атаковал Киев дронами: попадание в офисное здание в Соломенском районе

Ранним утром в воскресенье, 27 сентября 2026 года, враг в очередной раз атаковал Киев с помощью дронов. Есть последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

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Первые подробности

Как отмечается, в Соломенском районе зафиксировано попадание в офисное здание. Службы направляются на место.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне поздно вечером загорелся склад в результате атаки российского беспилотника в Соломенском районе Киева.

Кроме того, в результате атаки российских дронов на Киев пострадала женщина, повреждено многоэтажное здание, горело нежилое здание.

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