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Новини Атака безпілотників на Київ
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Ворог атакував Київ дронами: влучання в офісну будівлю у Солом’янському районі

шахед атакує Київ

Під ранок неділі, 27 вересня 2026 року, ворог вчергове атакував дронами Київ. Є наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Перші деталі

Як зазначається, у Солом'янському районі зафіксовано влучання в офісну будівлю. Служби слідують на місце.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, напередодні пізно увечері загорівся склад внаслідок атаки російського безпілотника у Солом’янському районі Києва.
  • Окрім того, через атаку російських дронів на Київ постраждала жінка, пошкоджено багатоповерхівку, горів нежитловий будинок. 

Також читайте: Росіяни атакували безпілотниками Київ та область: постраждала жінка, є влучання в офісну будівлю та нежитлову будівлю (оновлено)

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Київ (17162) обстріл (37028) Шахед (2545)
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