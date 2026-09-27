Ворог атакував Київ дронами: влучання в офісну будівлю у Солом’янському районі
Під ранок неділі, 27 вересня 2026 року, ворог вчергове атакував дронами Київ. Є наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Перші деталі
Як зазначається, у Солом'янському районі зафіксовано влучання в офісну будівлю. Служби слідують на місце.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Як повідомлялося, напередодні пізно увечері загорівся склад внаслідок атаки російського безпілотника у Солом’янському районі Києва.
- Окрім того, через атаку російських дронів на Київ постраждала жінка, пошкоджено багатоповерхівку, горів нежитловий будинок.
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