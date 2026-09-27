Наслідки атаки РФ на Київ: загинув чоловік, ліквідовано пожежі на СТО та в нежитловій будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок чергового ворожого удару РФ по Києву загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, у Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотниками Київ та область: постраждала жінка, є влучання в офісну будівлю та нежитлову будівлю (оновлено)

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалось запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.

За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка.

Пожежу ліквідували.

















Також читайте: Атака БпЛА на Київ: горить модерністський ринок-шайба біля вокзалу

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні пізно увечері загорівся склад внаслідок атаки російського безпілотника у Солом’янському районі Києва.

Окрім того, через атаку російських дронів на Київ постраждала жінка, пошкоджено багатоповерхівку, горів нежитловий будинок.

Під ранок стало відомо про нову атаку та влучання в офісну будівлю у Солом’янському районі.

Також читайте: Росіяни атакували безпілотниками Київ та область: постраждала жінка, є влучання в офісну будівлю та нежитлову будівлю (оновлено)