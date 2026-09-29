Макрон отреагировал на удар РФ по Академии наук в Киеве: россияне усиливают "варварский характер" атак

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удар России по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Х.

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Макрон осудил удар по Национальной академии наук

Макрон заявил, что российские удары по Украине становятся все более жестокими и направлены против мирного населения.

Он подчеркнул, что Россия атаковала крупнейшее научно-исследовательское учреждение Украины — Национальную академию наук Украины.

"Режим Владимира Путина нанес удар по крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Украины: Национальной академии наук Украины. Эти удары являются очередным свидетельством враждебного пренебрежения российского режима к науке и правде... Мы разделяем боль пострадавших и их семей", — отметил президент Франции.

Макрон также добавил, что россияне усиливают "варварский характер" ежедневных ударов по мирному населению Украины.

По его словам, Франция и Европа будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

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Что предшествовало

Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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