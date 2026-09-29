Макрон відреагував на удар РФ по Академії наук у Києві: Росіяни посилюють "варварський характер" атак

Президент Франції Емманюель Макрон засудив удар Росії по будівлі Національної академії наук України в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

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Макрон засудив удар по Національній академії наук

Макрон заявив, що російські удари по Україні стають дедалі більш жорстокими та спрямовані проти мирного населення.

Він наголосив, що Росія атакувала найбільшу науково-дослідну установу України — Національну академію наук України.

"Режим Володимира Путіна завдав удару по найбільшій науково-дослідній установі України: Національній академії наук України. Ці удари є черговим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди... Ми поділяємо біль постраждалих та їхніх родин", — зазначив президент Франції.

Макрон також додав, що росіяни посилюють "варварський характер" щоденних ударів по мирному населенню України.

За його словами, що Франція та Європа підтримуватимуть український народ стільки, скільки буде потрібно.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблі та постраждалі.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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