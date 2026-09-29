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Новини Атака БПЛА на Київ
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Ранковий удар РФ по Києву: у Голосіївському районі влучання у 6-поверхівку, у Солом’янському - пошкоджено будинки. Поранено людину. ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкової російської атаки на Київ постраждала 1 людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Що відомо?

Як зазначається, у Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря.

У Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки.

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Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня
Обстріл Києва 29 вересня

"Усі загоряння ліквідовано", - уточнили в ДСНС.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки на Київ уламки впали у дворі будинку, горіла нежитлова будівля.

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Київ: загинув чоловік, ліквідовано пожежі на СТО та в нежитловій будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Київ (17162) обстріл (37028) Шахед (2545)
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