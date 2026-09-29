Ранковий удар РФ по Києву: у Голосіївському районі влучання у 6-поверхівку, у Солом’янському - пошкоджено будинки. Поранено людину. ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкової російської атаки на Київ постраждала 1 людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Як зазначається, у Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря.

У Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон відреагував на удар РФ по Академії наук у Києві: Росіяни посилюють "варварський характер" атак



















"Усі загоряння ліквідовано", - уточнили в ДСНС.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки на Київ уламки впали у дворі будинку, горіла нежитлова будівля.

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Київ: загинув чоловік, ліквідовано пожежі на СТО та в нежитловій будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж