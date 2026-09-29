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Ранковий удар РФ по Києву: у Голосіївському районі влучання у 6-поверхівку, у Солом’янському - пошкоджено будинки. Поранено людину. ФОТОрепортаж
Внаслідок ранкової російської атаки на Київ постраждала 1 людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Що відомо?
Як зазначається, у Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря.
У Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки.
"Усі загоряння ліквідовано", - уточнили в ДСНС.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки на Київ уламки впали у дворі будинку, горіла нежитлова будівля.
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