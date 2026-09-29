РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12091 посетитель онлайн
Новости Обстрел Киевщины
1 085 0

В Киевской области российский дрон попал в частный дом: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Бучанском районе Киевской области российский беспилотник попал в частный жилой дом. В результате атаки возник пожар, пострадали два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным ГСЧС, в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом, а также крыша соседнего здания.

Пожар охватил площадь более 300 квадратных метров.

Двоих пострадавших госпитализировали

В результате российской атаки пострадали два человека. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Спасатели ликвидировали пожар. Информация о последствиях атаки уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киевской области в результате вражеской атаки пострадали двое мужчин, загорелись пятиэтажный дом и заброшенная ферма (обновлено)

Последствия атаки

Обстрел Киевской области 29 сентября
Обстрел Киевской области 29 сентября
Обстрел Киевской области 29 сентября
Обстрел Киевской области 29 сентября

Автор: 

Киевская область (5155) обстрел (35712) Бучанский район (266)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 