В Киевской области российский дрон попал в частный дом: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Бучанском районе Киевской области российский беспилотник попал в частный жилой дом. В результате атаки возник пожар, пострадали два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Украины.

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По данным ГСЧС, в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом, а также крыша соседнего здания.

Пожар охватил площадь более 300 квадратных метров.

Двоих пострадавших госпитализировали

В результате российской атаки пострадали два человека. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Спасатели ликвидировали пожар. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Последствия атаки







