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В Киевской области российский дрон попал в частный дом: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Бучанском районе Киевской области российский беспилотник попал в частный жилой дом. В результате атаки возник пожар, пострадали два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом, а также крыша соседнего здания.
Пожар охватил площадь более 300 квадратных метров.
Двоих пострадавших госпитализировали
В результате российской атаки пострадали два человека. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
Спасатели ликвидировали пожар. Информация о последствиях атаки уточняется.
Последствия атаки
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