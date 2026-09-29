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Новини Обстріл Київщини
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На Київщині російський дрон влучив у приватний будинок: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

У Бучанському районі Київської області російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС України.

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За даними ДСНС, через удар безпілотника загорівся приватний житловий будинок, а також покрівля сусідньої будівлі.

Пожежа охопила площу понад 300 квадратних метрів.

Двох постраждалих госпіталізували

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Їх госпіталізували до медичного закладу.

Рятувальники ліквідували пожежу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Наслідки атаки

Обстріл Київщини 29 вересня
Обстріл Київщини 29 вересня
Обстріл Київщини 29 вересня
Обстріл Київщини 29 вересня

Автор: 

Київська область (4830) обстріл (37028) Бучанський район (277)
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