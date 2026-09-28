На Київщині через ворожу атаку постраждало двоє чоловіків, загорілися п’ятиповерхівка та закинута ферма (оновлено)

У Бучанському районі Київщини внаслідок російської атаки спалахнули пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку.

Про це повідомили в Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку.

Рятувальники ДСНС працюють на місцях і ліквідовують пожежі. Площу та обсяги пошкоджень у житловому будинку наразі уточнюють.

На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

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"Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки атаки", - додали в КОВА.

ОНОВЛЕННЯ

Очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив про двох постраждалих: