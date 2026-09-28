На Київщині через ворожу атаку постраждало двоє чоловіків, загорілися п’ятиповерхівка та закинута ферма (оновлено)
У Бучанському районі Київщини внаслідок російської атаки спалахнули пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку.
Про це повідомили в Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
- У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку.
- Рятувальники ДСНС працюють на місцях і ліквідовують пожежі. Площу та обсяги пошкоджень у житловому будинку наразі уточнюють.
- На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило.
"Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки атаки", - додали в КОВА.
ОНОВЛЕННЯ
Очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив про двох постраждалих:
- У Бучанському районі травмовано чоловіка. Він отримав уламкові поранення нижніх кінцівок та тулуба. Медики надають необхідну допомогу.
- У Бориспільському районі чоловік отримав осколкове поранення щоки. Його госпіталізували.Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гаражі та паркани.
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