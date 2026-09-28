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Новини Атака безпілотників на Київщину
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На Київщині через ворожу атаку постраждало двоє чоловіків, загорілися п’ятиповерхівка та закинута ферма (оновлено)

У Бучанському районі після атаки РФ загорілася п’ятиповерхівка:

У Бучанському районі Київщини внаслідок російської атаки спалахнули пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку. 

Про це повідомили в Київській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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  • У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на території недіючої ферми та у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку.
  • Рятувальники ДСНС працюють на місцях і ліквідовують пожежі. Площу та обсяги пошкоджень у житловому будинку наразі уточнюють.
  • На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

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"Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки атаки", - додали в КОВА.

ОНОВЛЕННЯ

Очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив про двох постраждалих:

  • У Бучанському районі травмовано чоловіка. Він отримав уламкові поранення нижніх кінцівок та тулуба. Медики надають необхідну допомогу.
  •  У Бориспільському районі чоловік отримав осколкове поранення щоки. Його госпіталізували.Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гаражі та паркани.

Автор: 

Київська область (4824) Бучанський район (275)
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