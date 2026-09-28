Ворог зранку знову атакував Київщину БпЛА: у Броварському районі є руйнування та пожежі
Ворог зранку 28 вересня продовжує атакувати дронами Київщину. Фіксуються наслідки у Броварському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Які є наслідки?
Як зазначається, в одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці працюють рятувальники.
В іншому населеному пункті району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Пожежу ліквідовано.
Загиблих і постраждалих немає.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що через атаки РФ на Київщину 3 загиблих і 8 поранених, є руйнування у 5 районах.
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