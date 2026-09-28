УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12997 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину
359 1

Ворог зранку знову атакував Київщину БпЛА: у Броварському районі є руйнування та пожежі

шахед атакує Бровари

Ворог зранку 28 вересня продовжує атакувати дронами Київщину. Фіксуються наслідки у Броварському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які є наслідки?

Як зазначається, в одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці працюють рятувальники.

В іншому населеному пункті району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Пожежу ліквідовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Загиблих і постраждалих немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через атаки РФ на Київщину 3 загиблих і 8 поранених, є руйнування у 5 районах.

Читайте: Триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів

Автор: 

Київська область (4824) обстріл (36994) Шахед (2541) Броварський район (125)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 