Атаки РФ на Київщину: 3 загиблих, 8 поранених, є руйнування у 5 районах

Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти.

Є жертви

На жаль, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Наслідки

За даними ОВА, за останню добу пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області:

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.

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