УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11887 відвідувачів онлайн
Новини
864 4

Атаки РФ на Київщину: 3 загиблих, 8 поранених, є руйнування у 5 районах

Унаслідок нічної атаки РФ на Київщині пошкоджено приватні будинки та два автомобілі.

Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, за останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти.

Є жертви

На жаль, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ворожі обстріли погіршилася якість повітря в Обухові та Броварах

Наслідки

За даними ОВА, за останню добу пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області:

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.

Читайте: Триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що рашисти атакували ринок у Софіївській Борщагівці на Київщині: є загиблі та постраждалі.
  • Також зазначалося, що війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки.

Автор: 

Київська область (4824) Білоцерківський район (75) Бориспільський район (120) Броварський район (125) Бучанський район (275) Фастівський район (112)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 