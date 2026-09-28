Атаки РФ на Київщину: 3 загиблих, 8 поранених, є руйнування у 5 районах
Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти.
Є жертви
На жаль, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Наслідки
За даними ОВА, за останню добу пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області:
- Броварський район - 2 складські та 2 адміністративні приміщення.
- Бучанський район - приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.
- Фастівський район - виробниче приміщення та 6 транспортних засобів.
- Бориспільський район - 1 транспортний засіб.
- Білоцерківський район - сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.
Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти атакували ринок у Софіївській Борщагівці на Київщині: є загиблі та постраждалі.
- Також зазначалося, що війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки.
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