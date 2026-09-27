Війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київщині загинула людина, троє постраждали.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, у Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено 5 автомобілів та сталося займання.
Стан постраждалих уточнюється. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.
ЗМІ писали, що дрон влучив у дорогу, по якій їхали автівки.
За даними ДСНС, ворожий БпЛА впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 авто.
Рятувальники надали допомогу пораненим, після чого їх госпіталізували до лікарні.
Удар РФ по Броварах
У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.
На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.
Інформація уточнюється.
Оновлена інформація
Згодом Ткаченко повідомив, що атака ворога на Київщину триває. На жаль, ще одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки.
У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються. Медики надають необхідну допомогу.
За даними ОВА, у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю - частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.
На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби.
Інформація уточнюється.
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