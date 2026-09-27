Війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київщині загинула людина, троє постраждали.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як зазначається, у Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено 5 автомобілів та сталося займання.

Стан постраждалих уточнюється. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

ЗМІ писали, що дрон влучив у дорогу, по якій їхали автівки.

За даними ДСНС, ворожий БпЛА впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 авто.

Рятувальники надали допомогу пораненим, після чого їх госпіталізували до лікарні.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ворожі обстріли погіршилася якість повітря в Обухові та Броварах

Удар РФ по Броварах

У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.

Інформація уточнюється.

Також читайте: Триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів

Оновлена інформація

Згодом Ткаченко повідомив, що атака ворога на Київщину триває. На жаль, ще одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки.

У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються. Медики надають необхідну допомогу.

За даними ОВА, у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю - частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Інформація уточнюється.