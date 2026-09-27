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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Войска РФ ударили дронами по Вишневому: погиб человек, трое раненых, повреждены автомобили (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В результате сегодняшней вражеской атаки в Киевской области погиб 1 человек, еще 3 - пострадали.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как отмечается, в Вишневом Бучанского района в результате попадания вражеского БПЛА повреждены 5 автомобилей и произошло возгорание.

Состояние пострадавших уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

СМИ писали, что дрон попал в дорогу, по которой ехали автомобили.

По данным ГСЧС, вражеский БПЛА упал на проезжую часть, по которой двигались автомобили. Повреждены 5 автомобилей.

Спасатели оказали помощь раненым, после чего их госпитализировали в больницу.

удар по дорозі у Вишневому
удар по дорозі у Вишневому
удар по дорозі у Вишневому

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Удар РФ по Броварам

В Броварах в результате атаки возникли пожары в складском и офисном зданиях. Люди не пострадали.

На местах работают спасатели и все необходимые службы, ликвидируя последствия атаки.

Информация уточняется.

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Обновленная информация

Впоследствии Ткаченко сообщил, что атака врага в Киевскую область продолжается. К сожалению, еще один человек пострадал в результате вражеской атаки.

В Фастовском районе повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля. Пострадал телохранитель предприятия. Мужчину госпитализировали в больницу. Его состояние и характер травм уточняются. Медики оказывают необходимую помощь.

По данным ОВА, в Броварском районе в результате атаки повреждено складское здание - часть кровли и фасад. Также повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.

На местах работают спасатели и все необходимые службы.

Информация уточняется.

Автор: 

Бровары (366) Вишневое (69) Киевская область (5161) обстрел (35712) Броварский район (127) Бучанский район (266)
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