Из-за вражеских обстрелов ухудшилось качество воздуха в Обухове и Броварах

Временное ухудшение качества атмосферного воздуха зафиксировано в городах Обухов и Бровары в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

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Что известно?

По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем в настоящее время является мелкодисперсная пыль.

"При длительном воздействии она может вызывать дискомфорт при дыхании у людей пожилого возраста, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей, чувствительных к раздражениям, и детей", — пояснили в ОГА.

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До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что продолжается непрерывная атака дронов РФ на Киевскую область: в трех районах повреждено 16 объектов.

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