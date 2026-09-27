Через ворожі обстріли погіршилася якість повітря в Обухові та Броварах
Тимчасове погіршення стану атмосферного повітря зафіксовано у містах Обухів та Бровари внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Що відомо?
За даними моніторингових постів, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил.
"За тривалого впливу він може викликати дискомфорт при диханні під час дихання у людей старшого віку, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, людей, чутливих до подразнень, та дітей", - пояснили в ОВА.
До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.
Водночас в інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів.
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