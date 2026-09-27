Триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів
Російські війська продовжують безперервно атакувати Київську область ударними дронами.
Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, за останню добу наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області. Пошкоджено 16 об’єктів.
Наголошується, що ворог знову б’є по цивільних об’єктах і житлу людей.
Подробиці
- Бучанський район - 9 приватних домоволодінь та 2 транспортні засоби.
- Фастівський район - 3 приватні домоволодіння.
- Броварський район - складське та виробниче приміщення.
Оперативні служби працюють на місцях, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.
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