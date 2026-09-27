Триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів

Російські війська продовжують безперервно атакувати Київську область ударними дронами.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, за останню добу наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області. Пошкоджено 16 об’єктів.

Наголошується, що ворог знову б’є по цивільних об’єктах і житлу людей.

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Подробиці

Бучанський район - 9 приватних домоволодінь та 2 транспортні засоби.

Фастівський район - 3 приватні домоволодіння.

Броварський район - складське та виробниче приміщення.

Оперативні служби працюють на місцях, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

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