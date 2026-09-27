УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12499 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
1 504 0

Триває безперервна дронова атака РФ на Київщину: у трьох районах пошкоджено 16 об’єктів

Обстріли Київщини

Російські війська продовжують безперервно атакувати Київську область ударними дронами.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, за останню добу наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області. Пошкоджено 16 об’єктів.

Наголошується, що ворог знову б’є по цивільних об’єктах і житлу людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотниками Київ та область: постраждала жінка, є влучання в офісну будівлю та нежитлову будівлю (оновлено)

Подробиці

Оперативні служби працюють на місцях, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

Також дивіться: Атака РФ на Київщину: постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4830) обстріл (37028) Броварський район (128) Бучанський район (277) Фастівський район (112)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 