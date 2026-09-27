Продолжается непрерывная атака РФ с использованием дронов на Киевскую область: в трех районах повреждено 16 объектов

Российские войска продолжают непрерывно наносить удары по Киевской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, за последние сутки последствия вражеской атаки зафиксированы в 3 районах области. Повреждено 16 объектов.

Подчеркивается, что враг вновь наносит удары по гражданским объектам и жилым домам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Киев и область беспилотниками: пострадала женщина, есть попадания в офисное здание и нежилое здание (обновлено)

Подробности

Бучанский район — 9 частных домовладений и 2 транспортных средства.

Фастовский район — 3 частных домовладения.

Броварской район — складское и производственное помещение.

Оперативные службы работают на местах, фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.

Смотрите также: Атака РФ на Киевскую область: пострадали пять человек, среди них двое детей (обновлено). ФОТОрепортаж