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Новости Атака беспилотников на Киев
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Продолжается непрерывная атака РФ с использованием дронов на Киевскую область: в трех районах повреждено 16 объектов

Обстрелы Киевской области

Российские войска продолжают непрерывно наносить удары по Киевской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, за последние сутки последствия вражеской атаки зафиксированы в 3 районах области. Повреждено 16 объектов.

Подчеркивается, что враг вновь наносит удары по гражданским объектам и жилым домам.

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Подробности

Оперативные службы работают на местах, фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.

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Киевская область (5161) обстрел (35712) Броварский район (127) Бучанский район (266) Фастовский район (111)
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