Продолжается непрерывная атака РФ с использованием дронов на Киевскую область: в трех районах повреждено 16 объектов
Российские войска продолжают непрерывно наносить удары по Киевской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, за последние сутки последствия вражеской атаки зафиксированы в 3 районах области. Повреждено 16 объектов.
Подчеркивается, что враг вновь наносит удары по гражданским объектам и жилым домам.
Подробности
- Бучанский район — 9 частных домовладений и 2 транспортных средства.
- Фастовский район — 3 частных домовладения.
- Броварской район — складское и производственное помещение.
Оперативные службы работают на местах, фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.
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